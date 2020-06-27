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İstanbul Valisi Yerlikaya'dan YKS için 'Sessizlik' mesajı

İstanbul Valisi Yerlikaya, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girecek öğrencilerin sınavda olduğu saatlerde sosyal medya hesabından İstanbullulara "sessizlik" çağrısında bulundu.

Kübra Kara   | 27.06.2020
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan YKS için 'Sessizlik' mesajı

İstanbul

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilerin sınavda olduğu saatlerde sosyal medya hesabından İstanbullulara "sessizlik" çağrısında bulundu.

Vali Yerlikaya, YKS birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) başladığı saatlerde Twitter hesabından paylaşım yaptı.

Yerlikaya, "yks2020" etiketiyle yayınladığı mesajında "Sevgili İstanbullular, Lütfen Sessizlik" ifadelerini kullandı.

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