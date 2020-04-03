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İstanbul Valisi Yerlikaya: Sosyal yardımlar evlerde teslim edilmeye başlandı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacak 1000 liralık sosyal yardımların vatandaşlara evlerinde teslim edilmeye başlandığını duyurdu.

Kaan Bozdoğan   | 03.04.2020
İstanbul Valisi Yerlikaya: Sosyal yardımlar evlerde teslim edilmeye başlandı

İstanbul

"Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında sosyal yardım teslim edilmeye başlandı''

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında nakit 1000 liralık sosyal yardım, ailelerimize evlerinde teslim edilmeye başlandı." ifadesini kullandı.

Yerlikaya, "#EvindeKalİstanbul" ve "#BirlikteBaşarağız" etiketlerini kullandığı paylaşımında, yardımın teslim edildiğini gösteren bir videoya da yer verdi.


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