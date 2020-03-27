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İstanbul Valisi Yerlikaya: Koronavirüsle mücadeledeki yeni tedbirler hep birlikte uygulanacak

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadeleyle ilgili açıkladığı yeni tedbirleri uygulamak için hep birlikte çalışılacağını bildirdi.

Semra Orkan   | 27.03.2020
İstanbul Valisi Yerlikaya: Koronavirüsle mücadeledeki yeni tedbirler hep birlikte uygulanacak

İstanbul

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüsle mücadelede açıkladıkları yeni tedbirleri uygulamak için hep birlikte çalışacaklarını belirterek, "Bu tedbirlerin uygulanmasında tüm İstanbulluların sorumluluklarını en iyi şekilde yerine getireceğine inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu. 

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