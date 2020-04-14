İstanbul Valisi Yerlikaya, kaymakamlarla pandemi çalışmalarını değerlendirdi
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 39 ilçenin kaymakamıyla yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirleri değerlendirmek için toplantı yaptıklarını bildirdi.
İstanbul
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 39 ilçenin kaymakamıyla yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirleri değerlendirmek için toplantı yaptıklarını bildirdi.
Yerlikaya, Twitter hesabında "#BirlikteBaşaracağız", "#EvdeKalİstanbul" etiketiyle paylaştığı mesajında, şu ifadeleri kullandı:
"39 ilçe kaymakamımızla video konferans yöntemiyle toplandık. Kovid-19 pandemisi ile ilgili tedbir ve çalışmalarımızı değerlendirdik. İstanbul'umuz için, sizin için hep birlikte çalışıyoruz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.