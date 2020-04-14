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İstanbul Valisi Yerlikaya, kaymakamlarla pandemi çalışmalarını değerlendirdi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 39 ilçenin kaymakamıyla yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirleri değerlendirmek için toplantı yaptıklarını bildirdi.

Emin İleri   | 14.04.2020
İstanbul Valisi Yerlikaya, kaymakamlarla pandemi çalışmalarını değerlendirdi

İstanbul

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 39 ilçenin kaymakamıyla yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirleri değerlendirmek için toplantı yaptıklarını bildirdi.

Yerlikaya, Twitter hesabında "#BirlikteBaşaracağız", "#EvdeKalİstanbul" etiketiyle paylaştığı mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"39 ilçe kaymakamımızla video konferans yöntemiyle toplandık. Kovid-19 pandemisi ile ilgili tedbir ve çalışmalarımızı değerlendirdik. İstanbul'umuz için, sizin için hep birlikte çalışıyoruz."

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