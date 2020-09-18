İstanbul Valisi Yerlikaya kademeli mesainin detaylarını anlattı: Amacımız hemşehrilerimizi salgından korumak
İstanbul Valisi Yerlikaya, "Bütün çalışmalarımızın tek amacı var, yoğun zaman dilimlerinde, hemşehrilerimizi duraklarda, istasyonlarda ve toplu taşıma araçlarında salgın riskinden korumak." dedi.
İstanbul
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Bütün çalışmalarımızın tek amacı var, yoğun zaman dilimlerinde, hemşehrilerimizi duraklarda, istasyonlarda ve toplu taşıma araçlarında salgın riskinden korumak." dedi.
İstanbul Valisi Yerlikaya, "Toplu taşımada pik saatlerdeki yoğunluğu gidermek için sadece kamu sektörü değil, mutlaka özel sektörde de kademeli mesai saatleri ve esnek çalışma usullerine geçilmesinde büyük fayda olacağı yönünde görüş birliğine varılmıştır." dedi.
Vali Yerlikaya, "28 Eylül'den itibaren jandarma, emniyet ve sahil güvenlik komutanlığı 07.00'den başlayıp kademeli olarak mesaiye başlayacak." dedi.
Öğrencilere yönelik düzenleme
İstanbul Valisi Yerlikaya, "Resmi ve özel olmak üzere ilkokul 1. sınıf öğrencilerimiz, okul öncesi ana sınıfı öğrencilerimiz ayrıca özel eğitim okullarımızın da ana sınıfı ve 1. sınıfındaki öğrencilerimiz, 21 Eylül Pazartesi günü saat sabah 09.30'da ders başı yapacaktır." dedi.
"Sağlık teşkilatımız 08.30-16.30'da mesaiye başlayacak"
İstanbul Valisi Yerlikaya, "Büyükşehir ve ilçe belediyelerimiz saat 08.00 ve 16.30'da, sağlık teşkilatımız saat 08.30 ve 16.30'da diğer tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızda 09.00 ve 16.30'da mesaiye başlayacaklar." dedi.
İstanbul Valisi Yerlikaya, "Görüşlerine başvurduğumuz tüm kesimler, kademeli mesaiye geçişin çok gerekli olduğunu belirtmişlerdir." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.