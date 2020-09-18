Euro
8.99
Dolar
7.58
BIST 100
1,111.96
Altın
1,954.74
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sağlık Bakanı Koca, İzmir’de basın toplantısı düzenliyor
logo
Türkiye

İstanbul Valisi Yerlikaya kademeli mesainin detaylarını anlattı: Amacımız hemşehrilerimizi salgından korumak

İstanbul Valisi Yerlikaya, "Bütün çalışmalarımızın tek amacı var, yoğun zaman dilimlerinde, hemşehrilerimizi duraklarda, istasyonlarda ve toplu taşıma araçlarında salgın riskinden korumak." dedi.

Sibel Kurtoğlu   | 18.09.2020
İstanbul Valisi Yerlikaya kademeli mesainin detaylarını anlattı: Amacımız hemşehrilerimizi salgından korumak Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman/AA

İstanbul

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Bütün çalışmalarımızın tek amacı var, yoğun zaman dilimlerinde, hemşehrilerimizi duraklarda, istasyonlarda ve toplu taşıma araçlarında salgın riskinden korumak." dedi.

İstanbul Valisi Yerlikaya, "Toplu taşımada pik saatlerdeki yoğunluğu gidermek için sadece kamu sektörü değil, mutlaka özel sektörde de kademeli mesai saatleri ve esnek çalışma usullerine geçilmesinde büyük fayda olacağı yönünde görüş birliğine varılmıştır." dedi.

Vali Yerlikaya, "28 Eylül'den itibaren jandarma, emniyet ve sahil güvenlik komutanlığı 07.00'den başlayıp kademeli olarak mesaiye başlayacak." dedi.

Öğrencilere yönelik düzenleme

İstanbul Valisi Yerlikaya, "Resmi ve özel olmak üzere ilkokul 1. sınıf öğrencilerimiz, okul öncesi ana sınıfı öğrencilerimiz ayrıca özel eğitim okullarımızın da ana sınıfı ve 1. sınıfındaki öğrencilerimiz, 21 Eylül Pazartesi günü saat sabah 09.30'da ders başı yapacaktır." dedi.

"Sağlık teşkilatımız 08.30-16.30'da mesaiye başlayacak"

İstanbul Valisi Yerlikaya, "Büyükşehir ve ilçe belediyelerimiz saat 08.00 ve 16.30'da, sağlık teşkilatımız saat 08.30 ve 16.30'da diğer tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızda 09.00 ve 16.30'da mesaiye başlayacaklar." dedi.

İstanbul Valisi Yerlikaya, "Görüşlerine başvurduğumuz tüm kesimler, kademeli mesaiye geçişin çok gerekli olduğunu belirtmişlerdir." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Koca: Türkiye bu süreçte güçlü sağlık altyapısı ve insan gücüne yaptığı yatırımlarla başarılı bir sınav veriyor
İtalya'da son 24 saatte 1907 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu
Fransa’da Kovid-19 yasakları gevşetildiğinden bu yana ölü sayısı ilk defa yükseldi
Filistin'de Kovid-19 vaka sayısı 44 bini aştı
ABD'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 202 bini geçti

Benzer haberler

İstanbul Valisi Yerlikaya kademeli mesainin detaylarını anlattı: Amacımız hemşehrilerimizi salgından korumak

İstanbul Valisi Yerlikaya kademeli mesainin detaylarını anlattı: Amacımız hemşehrilerimizi salgından korumak