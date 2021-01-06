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İstanbul Valisi Yerlikaya, Beşiktaş ve Sarıyer'de gösteri ve yürüyüşlerin yasaklandığını bildirdi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Boğaziçi Üniversitesi kampüsü önünde toplanma çağrılarına ilişkin yaptığı açıklamada, Beşiktaş ile Sarıyer'de her türlü toplantı, gösteri ve yürüyüşün yasaklandığını bildirdi.

Mustafa Hatipoğlu   | 06.01.2021
İstanbul Valisi Yerlikaya, Beşiktaş ve Sarıyer'de gösteri ve yürüyüşlerin yasaklandığını bildirdi

İstanbul

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bazı sivil toplum kuruluşları ve topluluklar tarafından basın ve sosyal medya yoluyla Boğaziçi Üniversitesi kampüsü önünde bugün toplanma çağrıları yapıldığını ifade etti.

Beşiktaş ve Sarıyer Hıfzıssıhha Kurulu kararlarıyla, yapılması planlanan toplanmanın toplumun salgından korunması ve salgının yayılımının engellenmesi çalışmalarına olumsuz tesir edebileceğinin değerlendirildiğini kaydeden Yerlikaya, bu ilçelerde her türlü toplantı, gösteri ve yürüyüşün yasaklandığını belirtti.

Yerlikaya, paylaşımında şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir ve kanunlar önünde herkes eşittir. Bütün vatandaşlarımızdan beklentimiz, konusu suç teşkil edecek her türlü tutum ve davranışlardan kaçınılması ve aklıselim davranılmasıdır. Güvenlik güçlerimiz, hepimizin huzur ve güvenliği için daima görev başındadır. Gücünü milletimizin engin sevgisi ve yasalarımızdan alan polisimiz, her olayda olduğu gibi, bundan sonra da kanunların verdiği görev, yetki ve sorumluluklarını kararlılıkla yerine getirecektir."

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