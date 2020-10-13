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İstanbul Valisi Yerlikaya: 'Beru' tiyatro oyunu PKK propagandası nedeniyle yasaklanmıştır

İstanbul Valisi Yerlikaya "Gaziosmanpaşa Kaymakamlığımız 'Beru' tiyatro oyununu Kürtçe dilde olduğu için değil, PKK propagandası içermesi nedeniyle yasaklamıştır." dedi.

Semra Orkan   | 13.10.2020
İstanbul Valisi Yerlikaya: 'Beru' tiyatro oyunu PKK propagandası nedeniyle yasaklanmıştır

İstanbul

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Beru" adlı tiyatro oyununun Kürtçe olduğu için değil, PKK propagandası içermesi nedeniyle yasaklandığını bildirdi.

Vali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Gaziosmanpaşa Kaymakamlığımız 'Beru' tiyatro oyununu Kürtçe dilde olduğu için değil, PKK propagandası içermesi nedeniyle yasaklamıştır. Konuyla ilgili adli süreç başlatılmıştır." ifadelerine yer verdi.

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