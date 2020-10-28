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İstanbul Valisi Yerlikaya, açılışa hazırlanan Kariye Camisi'nde incelemede bulundu

İstanbul Valisi Yerlikaya, 72 yıl sonra yeniden ibadete açılmasına karar verilen Fatih'deki Kariye Camisi'nde incelemelerde bulundu.

Emrah Gökmen   | 28.10.2020
İstanbul Valisi Yerlikaya, açılışa hazırlanan Kariye Camisi'nde incelemede bulundu

İstanbul

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kariye Camisi'nde incelemelerde bulundu.

Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek 72 yıl sonra yeniden ibadete açılmasına karar verilen Fatih ilçesindeki camiye gelen Vali Yerlikaya, yapılan hazırlıklarla ilgili bilgi aldı, camiyi inceledi.

Vali Yerlikaya'ya, İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ve diğer yetkililer eşlik etti.

İncelemenin ardından cami önündeki "Benek" adlı köpeği ve bir kediyi seven Yerlikaya, çay bahçesinde oturan vatandaşlara selam vererek, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı her zaman tedbirli olunması gerektiğini hatırlattı.

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