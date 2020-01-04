İstanbul Valisi Yerlikaya: 2019'da 97 bin 255 Suriyeli İstanbul'dan ayrıldı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 2019 yılında; Geçici Koruma Statüsündeki Suriyeli sayısının 78 bin 243 kişi azaldığını ayrıca başka kente kayıtlı 97 bin 255 Suriyelinin de İstanbul'dan ayrıldığını bildirdi.
İstanbul
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 2019 yılında, Geçici Koruma Statüsündeki Suriyeli sayısının 78 bin 243 kişi azaldığını ayrıca başka kente kayıtlı 97 bin 255 Suriyelinin de İstanbul'dan ayrıldığını bildirdi.
Yerlikaya, 2019'da 118 bin 432 düzensiz göçmenin yakalandığını ve 37 bin 582'sinin sınır dışı edildiğini açıkladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.