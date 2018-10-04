İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen İstanbul Tasarım Bienali'ni ziyaret etti.

İSTANBUL

İstanbul Tasarım Bienal sergilerinin yer aldığı altı mekandan biri olan Pera Müzesi'ni gezen İstanbul Valisi Vasip Şahin'e İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı'nın yanı sıra, İstanbul İl ve Kültür Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz, İstanbul Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli, İKSV Genel Müdürü Görgün Taner ve Pera Müzesi Genel Müdürü Özalp Birol eşlik etti.

İstanbul Tasarım Bienali Direktörü Deniz Ova'nın rehberliğinde gerçekleştirilen bienal sergileri ziyaretinin ardından, Suna ve İnan Kıraç Vakfı Kültür ve Sanat İşletmesi Genel Müdürü Özalp Birol rehberliğinde Pera Müzesi koleksiyonları da gezildi.

Okullar Okulu başlığı altında Jan Boelen küratörlüğünde düzenlenen ve 4 Kasım'a kadar sürecek olan bienal, ücretsiz sergi ve etkinlikleriyle Akbank Sanat, Yapı Kredi Kültür Sanat, Pera Müzesi, Arter, SALT Galata ve Studio-X Istanbul'a yayılıyor.

İnsanın öğrenme ve tasarımla ilişkisini sorgulayan bienal kapsamında, 6 kıtadan 200'ün üzerinde katılımcının tasarımdan gastronomiye, teknolojiden ekonomiye, mimariden biyolojiye farklı alanlardan projeleri yer alıyor.

Muhabir: Musa Alcan