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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan 'Ayasofya' paylaşımı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesaplarından "Hoş geldin Ayasofya" paylaşımında bulundu.

Mücahit Türetken   | 10.07.2020
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan 'Ayasofya' paylaşımı

İstanbul

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesaplarından "Hoş geldin Ayasofya" paylaşımında bulundu.

Vali Yerlikaya'nın paylaşımında yer verdiği ezanla başlayan videoda, "Ayasofya, Fatih'ten başlayan bir gelenek, fethin sembolü, manası, canevi, özlemini çektiğimiz aşk-ı ibadettir. Ayasofya, özlem zincirlerini kırıyor. Ayasofya'mıza kavuşuyoruz. Ayasofya Camii ibadete açılıyor." ifadeleri yer aldı.

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