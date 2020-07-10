İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan 'Ayasofya' paylaşımı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesaplarından "Hoş geldin Ayasofya" paylaşımında bulundu.
İstanbul
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesaplarından "Hoş geldin Ayasofya" paylaşımında bulundu.
Vali Yerlikaya'nın paylaşımında yer verdiği ezanla başlayan videoda, "Ayasofya, Fatih'ten başlayan bir gelenek, fethin sembolü, manası, canevi, özlemini çektiğimiz aşk-ı ibadettir. Ayasofya, özlem zincirlerini kırıyor. Ayasofya'mıza kavuşuyoruz. Ayasofya Camii ibadete açılıyor." ifadeleri yer aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.