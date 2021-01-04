Euro
9.10
Dolar
7.40
BIST 100
1,496.20
Altın
1,941.90
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
logo
Türkiye

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Seyrantepe Hastanesi'ndeki çalışmaları inceledi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Seyrantepe'de inşa edilen ve büyük ölçüde tamamlanan hastaneyi ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.

Mücahit Türetken   | 04.01.2021
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Seyrantepe Hastanesi'ndeki çalışmaları inceledi

İstanbul

Hastane ziyaretinde Yerlikaya'ya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ile Seyrantepe Hastanesi Başhekim Yardımcısı İsmail Ethem Akgün eşlik etti.

İnşaat çalışmaları büyük ölçüde tamamlanan hastane hakkında bilgi alan Vali Yerlikaya, hastanede yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Seyrantepe Hastanesi

İnşaatına Mart 2020'de başlanan Seyrantepe Hastanesi, 48'i acil, 84'ü yoğun bakım olmak üzere toplam 620 yataklı olarak inşa edildi. Toplam 176.596 metrekarelik kapalı alanı bulunan hastanede 24 ameliyathane, 1 helikopter pisti, 1002 araçlık kapalı ve açık otopark ve 173 poliklinik odası yer alıyor.

İnşaat çalışmaları büyük ölçüde tamamlanan hastanenin, Seyrantepe Metro İstasyonu bağlantısıyla da ulaşım açısından vatandaşlara büyük kolaylık sağlaması bekleniyor.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından, "Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu, Çam ve Sakura, Prof. Dr. Feriha Öz, Prof. Dr. Murat Dilmener, M.Ü. Başıbüyük, Dr. Lütfi Kırdar, Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş ve Prof. Dr. Süleyman Yalçın Hastaneleri 2020’de açıldı. Yakında Seyrantepe Hastanesi’ne kavuşuyoruz." ifadelerini paylaştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Oxford-AstraZeneca aşısı İngiltere'de uygulanmaya başlandı
Kovid-19 salgını Almanya'da istihdamdaki 14 yıllık yükselişe son verdi
Kovid-19'u yenen Yeşilyurt Belediye Başkanı Çınar: Ömrümden çok zor bir 14 gün geçti
Önceki salgınları tecrübe eden ülkeler Kovid-19'a karşı daha etkin mücadele gösterdi
Dilovası Belediye Başkanı Şayir: Ağrılarım gripten daha şiddetliydi

Benzer haberler

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Seyrantepe Hastanesi'ndeki çalışmaları inceledi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Seyrantepe Hastanesi'ndeki çalışmaları inceledi

İstanbul'da yılbaşı gecesi 8 bin 231 kişiye cezai işlem uygulandı

İstanbul Valisi Yerlikaya ve İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, evsiz vatandaşları ziyaret etti

İstanbul'da Kovid-19 hastası yüzde 40 yoğun bakım hastası yüzde 25 azaldı

İstanbul'da Kovid-19 hastası yüzde 40 yoğun bakım hastası yüzde 25 azaldı