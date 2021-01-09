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Türkiye

İstanbul Valiliğinden beklenen kuvvetli yağış için 'sarı' uyarı

İstanbul Valiliği, kentte hafta sonu görülmesi beklenen kuvvetli yağış nedeniyle "sarı" koduyla uyarıda bulundu.

Zeynep Rakipoğlu   | 09.01.2021
İstanbul Valiliğinden beklenen kuvvetli yağış için 'sarı' uyarı

İstanbul

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, İstanbul'da hafta sonu görülecek yağışların zaman zaman kuvvetli olmasının beklendiği belirtildi. 

Açıklamada, "Marmara Bölgesi'nde hafta sonu görülecek yağışların zaman zaman etkisini artırarak İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Yalova ve Kocaeli çevreleri ile Sakarya'nın kuzey ilçelerinde kuvvetli (30-60 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadesi kullandı.

Açıklamada, 9-10 Ocak için "sarı" olarak belirtilen meteouyarı koduna ilişkin, "Hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağan dışı olmamakla birlikte meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır." bilgisi verildi.

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