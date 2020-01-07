Euro
6.66
Dolar
5.97
BIST 100
112,599.90
Altın
1,572.47
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

İstanbul Valiliği sokakta kalan vatandaşları misafir etmek için çalışma başlattı

İstanbul Valisi Yerlikaya, "Hava soğuk kimse dışarıda kalmasın, misafir edelim" çalışması başlattı.

Sefa Mutlu   | 07.01.2020
İstanbul Valiliği sokakta kalan vatandaşları misafir etmek için çalışma başlattı

İstanbul

İstanbul Valiliği, Vali Ali Yerlikaya'nın talimatıyla İstanbul'daki tüm kaymakamlıklar, sokakta kalan evsizlerin bildirileceği sabit telefon ve WhatsApp numaraları belirledi.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Vali Yerlikaya, "Hava soğuk kimse dışarıda kalmasın, misafir edelim" çalışması başlattı.

İstanbul Valiliği, 39 ilçenin iletişim bilgilerinin yer aldığı listeyi, "Hava Soğuk Kimse Dışarıda Kalmasın! Evsiz, sokakta kalan birisini görür veya haberdar olursanız, lütfen ALO 153, 155, 156, 183 ihbar hatları ve ilçe kaymakamlıklarımıza bildiriniz. #MisafirEdelim" notu ve etiketi ile sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Valilik koordinasyonunda, Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin iş birliğiyle hiçbir vatandaşın sokakta kalmaması için başlatılan çalışmaya, bütün İstanbulluların gereken hassasiyeti göstereceğine inanıldığı belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran krizinde dönüşü olmayan noktaya nasıl gelindi?
TürkAkım Türkiye'nin enerjide merkez ülke konumunu güçlendirecek
Kasım Süleymani sonrası Orta Doğu’nun geleceği
AB'nin 'en başarılı' diplomasi hamlesi 'nükleer anlaşma' hüsranla sonuçlandı
Konvansiyonel ABD paramiliter İran’a karşı

Benzer haberler

İstanbul Valiliği sokakta kalan vatandaşları misafir etmek için çalışma başlattı

İstanbul Valiliği sokakta kalan vatandaşları misafir etmek için çalışma başlattı

İstanbul Valiliğinden sokakta yaşayanlar için önlem