İstanbul Vali Yerlikaya'dan 'Türkiye'nin Otomobili' paylaşımı
İstanbul Valisi Yerlikaya, Türkiye'nin Otomobili'ni kullanmayı sabırsızlıkla beklediğini belirtti.
İstanbul
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından, İstanbul Valiliği önüne photoshopla yerleştirilmiş, üzerinde Türk bayrağı bulunan "34 0001" plakalı yerli otomobil fotoğrafı paylaştı.
Yerli arabamiza tam destek icin biz de 34. Sedan araca talip olduk.#Yerlioto #TOGG pic.twitter.com/Fh5pPdbR2N— Ali Yerlikaya (@yerlikayaali34) December 27, 2019
Yerlikaya, paylaşımında, "Türkiye'nin otomobilini kullanmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Maşallah." ifadesini kullandı.
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Türkiye’nin otomobilini kullanmayı sabırsızlıkla bekliyoruz.— Ali Yerlikaya (@yerlikayaali34) December 27, 2019
Maşallah🇹🇷👏👏👏#YeniliğeYolculuk#TürkiyeninOtomobili#TOGG pic.twitter.com/6zoaasiqja