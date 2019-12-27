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Türkiye

İstanbul Vali Yerlikaya'dan 'Türkiye'nin Otomobili' paylaşımı

İstanbul Valisi Yerlikaya, Türkiye'nin Otomobili'ni kullanmayı sabırsızlıkla beklediğini belirtti.

Zeynep Rakipoğlu   | 27.12.2019
İstanbul Vali Yerlikaya'dan 'Türkiye'nin Otomobili' paylaşımı

İstanbul

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından, İstanbul Valiliği önüne photoshopla yerleştirilmiş, üzerinde Türk bayrağı bulunan "34 0001" plakalı yerli otomobil fotoğrafı paylaştı. 

Yerlikaya, paylaşımında, "Türkiye'nin otomobilini kullanmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Maşallah." ifadesini kullandı.

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