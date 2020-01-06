Euro
6.67
Dolar
5.97
BIST 100
112,859.50
Altın
1,572.32
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
“Turizmde Dönüşüm Senaryoları Raporu Tanıtım Toplantısı” Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oluyor Ankara'da kar yağışı etkili oluyor
logo
Türkiye

İstanbul Üniversitesi yemekhane ile ilgili aldığı kararı iptal etti

Öğrencilerin talep ve dilekçelerini değerlendiren Üniversite Rektörlüğü, öğrencilerin sabah kahvaltısı, öğle ve akşam yemeklerinin önceden olduğu gibi aynen devam etmesi kararı aldı.

İlyas Kaçar   | 06.01.2020
İstanbul Üniversitesi yemekhane ile ilgili aldığı kararı iptal etti

İstanbul

İstanbul Üniversitesi, yemekhanelerinde yapılan düzenlemeyi iptal ederek, öğrencilerin sabah kahvaltısı, öğle ve akşam yemeklerinin önceden olduğu gibi aynen devam etmesi kararı aldı.

Üniversite'nin sitesinde yapılan açıklamada, İstanbul Üniversitesi'nin uzun bir süredir öğrencilerine sabah kahvaltısı, öğle ve akşam yemeği imkanı sunan az sayıdaki üniversitelerden biri olduğu hatırlatıldı.

Öğrencilerin sağlıklı beslenmeleri için bu imkanı sunmaktan da her zaman büyük memnuniyet duyulduğu vurgulanan açıklamada, ''2020 yılı başında bütçe kısıtlılığı nedeniyle hiç arzu etmediğimiz halde yemekhane ilgili yeni bir düzenleme yapma ihtiyacı hasıl olmuştur. Ancak sadece bütçe yetersizliğinden kaynaklı yeni düzenleme üzülerek ifade etmek isteriz ki hiç de tasvip etmediğimiz bir noktaya gelmiştir.'' ifadesine yer verildi.

"Önceliğimiz her zaman öğrencilerimizdir"

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'nün, öğrencilerin taleplerini dinleyerek, dilekçelerini değerlendirdiği belirtilen açıklamada, yemekhane ile ilgili alınan kararın iptal edildiği ve öğrencilerin sabah kahvaltısı, öğle ve akşam yemeklerinin önceden olduğu gibi aynen devam etmesine karar verdiği vurgulandı.

Rektörlüğün, öğrencilerin yoğun talebi üzerine bütçe harcama planını yeniden gözden geçirdiğine işaret edilen açıklamada, ''Diğer hizmet alanlarından kısarak, yemek hizmetinin aynı şekilde devamı sağlanmıştır. Önceliğimiz her zaman öğrencilerimizdir. Onların güven içerisinde, sağlıklı ve huzurlu şekilde eğitimlerine devam etmeleri için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz.'' ifadesi kullanıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Borsalar 2019'da rekora doymadı
Bağdat saldırısı: Kontrollü gerginlikten doğrudan çatışmaya
Fransa karanlık ve kanlı sömürgeci geçmişiyle yüzleşmeli
Sezar Yasası Esed rejimi için sonun başlangıcı olabilir mi?
Rusya’nın Orta Doğu’ya dönüşü

Benzer haberler

İstanbul Üniversitesi yemekhane ile ilgili aldığı kararı iptal etti

İstanbul Üniversitesi yemekhane ile ilgili aldığı kararı iptal etti

İlkokul öğrencileri felçli eşine tek başına bakan kadının yüzünü güldürdü

Üniversite öğrencileri köy köy gezip Karslı çocukları tiyatro ile tanıştırıyor

Bursa'da ağır kokudan etkilenen öğrenciler hastaneye kaldırıldı

Bursa'da ağır kokudan etkilenen öğrenciler hastaneye kaldırıldı
Diyarbakırlı Siraç'tan teneffüs aralarında 'davul' şov

Diyarbakırlı Siraç'tan teneffüs aralarında 'davul' şov

Tek başına başladığı yardım kampanyasını büyüterek 100 okula ulaştı

Tek başına başladığı yardım kampanyasını büyüterek 100 okula ulaştı