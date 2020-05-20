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İstanbul Süryani Kadim Vakfından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mektubu

İstanbul Süryani Kadim Vakfı, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden İÜ İstanbul Tıp Fakültesinin öğretim üyesi Prof. Dr. Dilmener'in adının Yeşilköy'deki Acil Durum Hastanesi'ne verilmesi dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mektubu gönderdi.

Zeynep Rakipoğlu   | 20.05.2020
İstanbul Süryani Kadim Vakfından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mektubu

İstanbul

İstanbul Süryani Kadim Vakfı Başkanı Sait Susin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden İstanbul Üniversitesi (İÜ) İstanbul Tıp Fakültesinin duayen öğretim üyelerinden Prof. Dr. Murat Dilmener'in adının Yeşilköy'deki Acil Durum Hastanesi'ne verilmesi dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kaleme aldığı teşekkür mektubunda, şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Cumhurbaşkanımız, 18 Mayıs'ta yaptığınız Ulusa Sesleniş konuşması ile bilgilendiğimiz üzere, Yeşilköy'de kurulmakta olan Acil Durum Hastanesine cemaatimizin duayen hocası merhum Prof. Dr. Murat Dilmener'in isminin verilmesi, yalnız Süryani cemaatini değil, bütün Mardinli hemşehrilerimizi, merhum hocamızın hiçbir karşılık beklemeden tedavi ettiği, ilaç verdiği fakir fukarayı ve yetiştirdiği sayısız doktoru da inanıyoruz ki sevince boğmuştur.

Merhum hocamız, vatani görevini yaptığı Antakya'da, tıbbi görev yaptığı Mardin'de, Şırnak'ta ve son olarak İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye Anabilim Dalı Başkanlığı döneminde herkesin takdirini ve sevgisini kazanmıştır."

Susin mektupta, bütün dünyanın büyük bir sınavdan geçtiği Kovid-19 salgınında, gelişmiş Batılı ülkelerin bir çoğunun yaşadığı perişanlığı izledikçe, Süryani Türk vatandaşları olarak her vatandaş gibi kendilerinin de bu dönemde kurulmuş olan sağlık sisteminin mükemmelliğini, görev verilen ekibin başarısını daha iyi anladıklarını ve Allah'a şükredip, salgının bitmesi için dua ettiklerini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile göreve geldiği günden bu yana cemaatlerine gösterdiği ilgi ve yakınlık, teveccüh ettiği yardım ve destekler dolayısıyla gurur duyduklarını her vesileyle ifade ettiklerini aktaran Susin, mektupta şunları kaydetti:

"18 yıldan beri başkanlığınızdaki AK Parti hükümetlerinin, gösterdiğiniz irade ve verdiğiniz talimatlarla ülkemizde yaşayan Süryani Kadim Ortodoks Cemaatine yapmış olduğu jestler bize bu ülkede yaşamış olmanın gururunu arttırıyor.

Yürütmekte olduğunuz bu zorlu görevde, yüce Allah'tan zatıalinize güç vermesini, yolunuza ışık tutmasını ve sağlıklı daha uzun yıllar ülkemize hizmet etmenizi nasip etmesini diliyoruz. Bu vesileyle Ramazan Bayramı'nızı en içten dileklerimle kutluyor, ailenizle sağlıklı, mutlu, başarılı bir yaşam diliyor, en derin saygılarımızı arz ediyoruz."

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