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Türkiye

İstanbul Sözleşmesi'nin Türkiye bakımından 1 Temmuz 2021'de sona ereceğine ilişkin karar Resmi Gazete'de

İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen "Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi"nin, Türkiye Cumhuriyeti için sona ereceğine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 30.04.2021
İstanbul Sözleşmesi'nin Türkiye bakımından 1 Temmuz 2021'de sona ereceğine ilişkin karar Resmi Gazete'de

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, 19 Mart 2021'deki Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye Cumhuriyeti bakımından feshedilen sözleşmenin sona erme tarihi 1 Temmuz 2021 olarak tespit edildi.

Söz konusu karar, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3'üncü maddesi gereğince verildi.

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