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İstanbul sokağa kısıtlamasının ikinci gününü sakin geçiriyor

İstanbul'da yeni tip koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde sessizlik hakim oldu.

Güç Gönel,Şükrü Gündüz,Kaan Bozdoğan,İbrahim Halil Aktürk   | 02.01.2021
İstanbul sokağa kısıtlamasının ikinci gününü sakin geçiriyor Fotoğraf: Şebnem Coşkun/AA

İstanbul

Perşembe saat 21.00'de başlayan ve pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle İstanbul genelinde sokak ve caddelerin sakin olduğu görüldü. Kısıtlama öncesinde günün her saatinde hareketli olan Kadıköy ve Üsküdar sahilleri boş kaldı. Az sayıda vatandaş, kısıtlama süresince açık kalmalarına izin verilen bakkal, market, fırın, kuru yemişçi ve kasaplardan alışveriş yaptı.

Caddebostan Marmara Yelken Kulübünün bazı üyeleri denizde antrenman yaparken, bazı vatandaşların ise evcil hayvanlarını yürüyüşe çıkardığı görüldü.

Polis ekipleri, İstanbul genelinde belirlenen noktalarda sürücüler ve yolcuların izin belgelerini denetledi. Belediye ekipleri de cadde ve sahillerde temizlik ve altyapı çalışmalarını gerçekleştirdi.

Sokağa çıkma kısıtlamasında tarihi Eminönü ise turist gruplarını ağırladı. Turistler şehrin simgeleri önünde fotoğraf çekti.


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