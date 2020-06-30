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İstanbul Şehir Üniversitesinin faaliyet izni kaldırıldı

İstanbul Şehir Üniversitesinin faaliyet izninin kaldırılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Sefa Şahin   | 30.06.2020
İstanbul Şehir Üniversitesinin faaliyet izni kaldırıldı

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, kurucu vakfına kayyım atanan ve garantör üniversitesi tarafından yapılan denetimler sonucunda mevcut mal varlığıyla eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdüremeyeceği tespit edilen ve bu durumu Yükseköğretim Kurulunca onaylanan İstanbul Şehir Üniversitesinin faaliyet izni kaldırıldı.

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