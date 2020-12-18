Euro
9.34
Dolar
7.63
BIST 100
1,408.32
Altın
1,883.13
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanacak olan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde İstanbul’da trafik yoğunluğu yaşanıyor. İstanbul, İstiklal Caddesi. Sakarya, Çark Caddesi.
logo
Türkiye

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Dubai'ye seferler yeniden başladı

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Dubai'ye seferler yeniden başladı.

Tansel Parlak   | 18.12.2020
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Dubai'ye seferler yeniden başladı

İstanbul

Flydubai Havayolları'nın Dubai-İstanbul seferini gerçekleştiren uçağın, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na inmesiyle Dubai-İstanbul seferleri yeniden başladı.

AnadoluJet'in 20 Aralık, Pegasus Hava Yolları'nın 24 Aralık'ta İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Dubai uçuşları yeniden başlayacak.

Böylece yolcular İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan üç havayolu şirketiyle Dubai'ye seyahat etme imkanına sahip olacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İtalya'da son 24 saatte 674 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 26 bin 410 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 246 kişi hayatını kaybetti
Sürü bağışıklığı stratejisi başarısız olan İsveç'te Kovid-19'a yönelik yeni tedbirler
Sağlık Bakanı Koca: Tedbirlerin etkisi görülmeye başlandı
Slovakya Başbakanı Matovic’in Kovid-19 testi pozitif çıktı

Benzer haberler

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Dubai'ye seferler yeniden başladı

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Dubai'ye seferler yeniden başladı

AnadoluJet'ten ilkbahar ve yaz aylarına özel indirim