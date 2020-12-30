Euro
9.01
Dolar
7.36
BIST 100
1,477.64
Altın
1,877.86
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi sınır hattında.
logo
Türkiye

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yeni yıl yoğunluğu

Yeni yılı yakınlarıyla karşılamak isteyen yolcular, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yoğunluk oluşturdu.

Tansel Parlak   | 30.12.2020
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yeni yıl yoğunluğu Fotoğraf: Tansel Parlak/AA

İstanbul

Yeni tip koronavinüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında yarın 21.00'de başlayıp 4 Ocak 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması öncesi seyahat etmek isteyen yolcular, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı terminal giriş kapılarında yoğunluğa neden oldu.

Biletsiz ve maskesiz yolcuların kabul edilmediği havalimanı içerisinde maske, mesafe ve temizlik kuralına uyulması için sık sık uyarılar yapılıyor.

Yolcuların önemli bir kısmı havalimanı içerisindeki express bagaj kiosklarını kullanıp biniş kartı ve bagaj etiket basım işlemlerini kendilerini gerçekleştiriyor. Bagaj ve biniş kartı işlemlerini tamamlayan yolcular, ikinci kontrolden geçerek uçak kapılarına ulaşıyor.

Havalimanı içerisindeki kontuarlar yeni yıl için ışıklandırılırken, terminal içerisindeki mağaza ve restoranlar da yolcuları süslü vitrinlerle karşılıyor.

Ağırlıklı olarak yurt içi uçuşlarda gerçekleşen yoğunluğun akşam saatlerinde de sürmesi bekleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Belçika'da Kovid-19 vakalarında düşüş sürüyor
Film Festivaleri koronavirüs tedbirleriyle gerçekleştirildi
Koronavirüs Bilim Kurulu aşı gündemiyle toplanacak
Salgın süreci konserleri online ortama taşıdı
Latin Amerika'da 2020 Kovid-19 salgınının gölgesinde geçti

Benzer haberler

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yeni yıl yoğunluğu

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yeni yıl yoğunluğu

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Dubai'ye seferler yeniden başladı