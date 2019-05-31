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İstanbul polisi kalpazanlara geçit vermedi

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, son 5 yılda sahte para basarak piyasaya sürmeye hazırlanan kalpazanlara yönelik 27 kapsamlı operasyon düzenlendi.

Halil Demir   | 31.05.2019
İstanbul polisi kalpazanlara geçit vermedi

İstanbul

İstanbul'da sahte para basarak piyasaya sürenlere yönelik 5 yılda düzenlenen 27 farklı operasyonda, gözaltına alınan 521 şüpheliden 269'u tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, özellikle dini bayramlar ve resmi tatiller öncesi yüklü miktarda sahte para basarak Mısır Çarşısı, Eminönü, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi gibi alışverişin yoğun yapıldığı bölgelerde piyasaya sürmeye hazırlanan kalpazanlara göz açtırmıyor.

Bastıkları sahte banknotları yüzde 15-20 komisyonla kuryelerine vererek piyasaya sürmeye çalışan kişilere yönelik son 5 yılda düzenlen 27 geniş çaplı operasyonda, toplam 521 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, sahte olduğu belirlenen 48 milyon 718 bin 400 lira, 8 milyon 636 bin dolar ve 72 bin 620 avro ve sahte para yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ve makine ele geçirildi.

Şüphelilerden 269'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kalpazanların piyasaya sürümü daha kolay olduğu için çoğunlukla 10-20 ve 50 liralık banknot bastıklarına dikkati çeken yetkililer, vatandaşlara yoğunluğun fazla olduğu bölgelerde yapacakları alışveriş sırasında dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu.

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