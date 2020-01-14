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İstanbul merkezli 'usulsüz engelli raporu' operasyonunda 103 kişi gözaltına alındı

İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda sağlıklı veya engel oranı düşük vatandaşların usulsüz şekilde engelli raporu almalarını sağlayarak haksız kazanç elde ettikleri iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 114 kişiden 103'ü yakalandı.

Halil Demir   | 14.01.2020
İstanbul merkezli 'usulsüz engelli raporu' operasyonunda 103 kişi gözaltına alındı

İstanbul

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir suç örgütünün çok sayıda vatandaşın usulsüz engelli raporu alınmasını sağladığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. 

Soruşturma kapsamında, İstanbul, Amasya, Batman, Kocaeli, Nevşehir, Sinop, Sivas, Tokat, Tekirdağ ve Yalova'da eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, haklarında gözaltı kararı bulunan 114 kişiden 103'ünü yakaladı. 

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 11 kişinin ise yakalanmasına çalışıldığı bildirildi. 

 Operasyon hakkında 

Zanlıların, sağlıklı veya engel oranı düşük olmasına rağmen sağlık kuruluna görünecek vatandaşları rapor alacakları hastalıklarla ilgili bilgilendirdikleri ve doktorları yanlış yönlendirip usulsüz şekilde engelli raporu almalarını sağladıkları, bu kişilerin erken emeklilik, ÖTV indirimi, ücretsiz taşıma kartı alımı gibi engelli vatandaşlara tanınan avantajlardan ve hizmetlerden usulsüz yararlanmasını sağlayarak kamuyu zarara uğrattıkları belirlendi.

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