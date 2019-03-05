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İstanbul merkezli sahte altın operasyonu: 89 gözaltı

İstanbul merkezli 11 ilde yürütülen soruşturma kapsamında, piyasaya, sahte ve ayarı düşürülmüş altın sürdükleri iddiasıyla hakkında gözaltı kararı verilen 125 kişiden 89'u yakalandı.

Halil Demir  | 05.03.2019
İstanbul merkezli sahte altın operasyonu: 89 gözaltı

İstanbul

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir suç örgütünün, sahte ve ayarı düşürülmüş altınları piyasaya sürdüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı. 

Soruşturma kapsamında, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Nevşehir, Sivas, Yalova, Tokat, Bolu, Niğde ve Çorum'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, hakkında gözaltı kararı verilen 125 kişiden 89'u yakalandı. 

Operasyon sürüyor. 

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