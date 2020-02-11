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Türkiye

İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 14 gözaltı

FETÖ/PDY içerisinde çeşitli görevlerde bulundukları ve "ByLock" kullanıcısı oldukları gerekçesiyle hakkında gözaltı kararı verilen 28 şüpheliden 14'ü yakalandı.

Muhammed Enes Can   | 11.02.2020
İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 14 gözaltı

İstanbul

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturma kapsamında, terör örgütü içerisinde sözde "mahrem abi/abla", "büyük bölge imamı", "bölge lise mesulü", "büyük bölge talebe mesulü", "bölge esnaf sorumlusu" gibi görevler yaptıkları yönünde beyanlar bulunan ve "ByLock" kullandıkları belirlenen 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 

İstanbul, Ankara, Isparta ve Bolu'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 14 zanlı gözaltına alındı. 

Şüphelilerden 5'inin yurt dışında olduğu belirlenirken, diğer kişilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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