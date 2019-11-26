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Türkiye

İstanbul merkezli 9 ildeki 'ByLock' operasyonunda 15 şüpheli yakalandı

İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilerek haklarında gözaltı kararı çıkarılan 27 şüpheliden 15'i yakalandı.

Halil Demir   | 26.11.2019
İstanbul merkezli 9 ildeki 'ByLock' operasyonunda 15 şüpheli yakalandı

İstanbul

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, ByLock kullandığı belirlenen ve konuşma içerikleri çözümlenen 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 9 ilde 27 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. 

Şüphelilerden 15'i gözaltına alındı

Devam eden operasyon kapsamında şüphelilerden 15'inin gözaltına alındığı, diğerlerinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Bu arada, gözaltına alınan şüpheliler arasında, aktif ve meslekten ihraç edilen polis memuru, binbaşı ve öğretmenin bulunduğu öğrenildi. 

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