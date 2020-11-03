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İstanbul merkezli 8 ilde rüşvet operasyonu

İstanbul merkezli 8 ilde, yabancılara rüşvet karşılığı usulsüz şekilde ikamet izni vererek haksız kazanç elde ettiği belirlenen 14'ü kamu çalışanı 83 kişiye yönelik operasyon başlatıldı.

Halil Demir, Emrah Gökmen   | 03.11.2020
İstanbul merkezli 8 ilde rüşvet operasyonu Fotoğraf: Emrah Yorulmaz /AA

İstanbul

İstanbul merkezli 8 ilde rüşvet operasyonu

İstanbul merkezli 8 ilde, yabancılara rüşvet karşılığı usulsüz şekilde ikamet izni vererek haksız kazanç elde ettiği belirlenen 14'ü kamu çalışanı 83 kişiye yönelik operasyon başlatıldı. Belirlenen adreslerde arama yapıldı. ( Emrah Yorulmaz - Anadolu Ajansı ) 

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aralarında kamu çalışanları ve yabancıların da olduğu bir şebekenin, çok sayıda yabancı uyruklu kişiye usulsüz şekilde ikamet izni verdiği, sahte ikamet belgesi oluşturduğu ve bazı yabancıların ise randevu ve sıra verilmeden il göç idarelerindeki işlemlerinin yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. 

Ekipler, söz konusu soruşturma kapsamında, 10'u yabancı, 14'ü kamu personeli 83 kişinin yakalanması için İstanbul merkezli 8 ilde operasyon başlattı. 

Devam eden operasyon kapsamında çok sayıda şüphelinin yakalandığı ve adreslerdeki aramaların sürdüğü bildirildi. 

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