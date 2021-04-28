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İstanbul merkezli 2 ilde, organize suç örgütü üyelerinin yakalanması için operasyon başlatıldı

İstanbul merkezli 2 ilde organize suç örgütü üyesi olduğu iddia edilen 11 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

Halil Demir,Mustafa Hatipoğlu   | 28.04.2021
İstanbul merkezli 2 ilde, organize suç örgütü üyelerinin yakalanması için operasyon başlatıldı Fotoğraf: Ahmet Bolat/AA

İstanbul

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Sultanbeyli, Sancaktepe ve Ataşehir ilçelerinde, tefecilik, nitelikli yağma, silahlı tehdit ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarına karıştığı gerekçesiyle 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, karar doğrultusunda 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Devam eden operasyon kapsamında bazı şüphelilerin yakalandığı, adreslerdeki aramaların sürdüğü öğrenildi.

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