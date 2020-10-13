Euro
9.32
Dolar
7.91
BIST 100
1,180.92
Altın
1,916.92
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Meclis grup toplantısında konuşuyor
logo
Türkiye

İstanbul merkezli 15 ilde FETÖ operasyonu: 32 gözaltı

İstanbul merkezli 15 ilde düzenlenen FETÖ'ye yönelik operasyonda 32 zanlı yakalandı.

Alptekin Soykan,Hüseyin Bağış   | 13.10.2020
İstanbul merkezli 15 ilde FETÖ operasyonu: 32 gözaltı

İstanbul

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik çalışmalar sonucu ankesörlü ve sabit hatlardan örgütün mahrem imamlarıyla irtibat kurdukları, Deniz Harp Okulu ve Deniz Astsubay Meslek Yüksekokuluna öğrenci alımı için yapılan mülakat sınavlarında aday numaraları kodlanarak örgüt tarafından TSK’ya yerleştirildikleri belirlenen, örgütsel faaliyetler yürüttüklerine dair tanık beyanları bulunan, aralarında kapatılan askeri okulların öğrencileri, meslekten ihraç edilmiş ve aktif görevdeki subay ve astsubaylar ile emekli albayların da bulunduğu 57 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

Ekiplerce 15 ilde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 32 zanlı gözaltına alındı

Operasyon sürüyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kolombiya'da kullanıma sunulan yeni Kovid-19 kaskları ilgi çekti
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 38 milyonu aştı
Kovid-19'dan son 24 saatte Hindistan'da 706 kişi öldü
Fransa'da son 24 saatte 8 bin 505 Kovid-19 vakası tespit edildi
İngiltere Premier Lig'de 5 koronavirüs vakası tespit edildi

Benzer haberler

FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma: 15 gözaltı

FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma: 15 gözaltı

Eski Ege Ordusu Komutanı emir subayı yeniden gözaltına alındı

İzmir merkezli 25 ilde FETÖ'nün hava kuvvetleri ve sahil güvenlik yapılanmasına operasyon: 89 gözaltı

İstanbul merkezli 15 ilde FETÖ operasyonu: 32 gözaltı

İstanbul merkezli 15 ilde FETÖ operasyonu: 32 gözaltı
Eski AYİM üyesi Çelik'e FETÖ üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi

Eski AYİM üyesi Çelik'e FETÖ üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi
FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı

FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı