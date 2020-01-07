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İstanbul, Kocaeli, Sakarya ile Yalova'da kuvvetli sağanak bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ile Yalova çevrelerinde kuvvetli sağanak öngörülüyor.

İzzet Taşkıran   | 07.01.2020
İstanbul, Kocaeli, Sakarya ile Yalova'da kuvvetli sağanak bekleniyor

İstanbul

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede sıcaklık mevsim normalleri civarında olacak.

Çok bulutlu, genelinin yağışlı geçeceği bölgede Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar bekleniyor.

Kar yağışı uyarısı

Yağışların İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova çevrelerinde kuvvetli olması öngörülürken Kırklareli'nin doğu (Pınarhisar, Vize, Demirköy) ve Tekirdağ'ın kuzeydoğu (Kapaklı ve Saray) kesimlerinde yer yer yoğun kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer tam fırtına şeklinde eseceği bölgede kuvvetli yağış, fırtına ile yoğun kar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

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