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İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı

Meydana gelebilecek sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Enes Duran   | 11.01.2021
İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı

Ankara

İstanbul çevrelerinde yarın kuvvetli yağış bekleniyor.

​​​​​​​Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, İstanbul'da yarın beklenen yağmur ve sağanak şeklindeki yağışların öğle saatlerinden itibaren batı kesimlerden başlayarak zamanla il genelinde kuvvetli ve batı kesimlerde yer yer çok kuvvetli (51-75 kilogram/metrekare) olması öngörülür.

Meydana gelebilecek sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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