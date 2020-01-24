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Sağlık Bakanı Koca yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) hakkında açıklama yapıyor
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İstanbul Havalimanı'ndaki karantina müşahede odası hizmete hazır

Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü İstanbul Havalimanı Başhekimi Dr. Aykut Yener Kavak, havalimanındaki odayı basın mensuplarına tanıttı.

İzzet Taşkıran   | 24.01.2020
İstanbul Havalimanı'ndaki karantina müşahede odası hizmete hazır Fotoğraf: İzzet Taşkıran - AA

İstanbul

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında İstanbul Havalimanı'nda karantina müşahede odası hazırlandı.

Sağlık Bakanlığının bu ülkeden gelen tarifeli uçakların yolcularının termal kameralarla kontrolden geçirilmesi kararının ardından vücut ısısının 38 derecenin üzerinde olduğu tespit edilen yolcular, muayeneden geçirilmeye başlandı.

Riskli olduğu belirlenen yolcular, özel kıyafetli görevliler nezaretinde Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün İstanbul Havalimanı Karantina Müşahede Odasına getiriliyor, buradaki değerlendirmenin ardından negatif basınçlı sedye ve özel cihazlarla donatılmış 112 ambulanslarıyla belirlenen hastanelere sevk ediliyor.

Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü İstanbul Havalimanı Başhekimi Dr. Aykut Yener Kavak, havalimanında hizmete hazır haldeki odayı basın mensuplarına tanıttı.

Kavak, havalimanındaki ilgili tüm birimlerin salgın konusunda bilgilendirildiğini, termal kameralarıyla belirlenen şüpheli hastalara anında müdahale açısından müşahede odasının çok önemli olduğunu kaydetti.

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