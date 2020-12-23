Euro
9.31
Dolar
7.64
BIST 100
1,416.72
Altın
1,868.23
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

İstanbul Havalimanı'nda Maradona'nın tablolarının arkasına gizlenmiş kokain ele geçirildi

İstanbul Havalimanı'nda, ünlü futbolcu Diego Armando Maradona'nın 12 tablosunun arkasına gizlenmiş 2 kilo 650 gram kokain bulundu.

Abidin Mutlu Bozdağ   | 23.12.2020
İstanbul Havalimanı'nda Maradona'nın tablolarının arkasına gizlenmiş kokain ele geçirildi Fotoğraf: Abidin Mutlu Bozdağ / AA

İstanbul

Gümrük Muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, Kolombiya'dan İstanbul Havalimanı'na gelen Hırvat asıllı Alman vatandaşı 72 yaşındaki M.R'nin bagajları, şüpheli hareketleri nedeniyle tomografik x-ray tarama cihazıyla arandı. 

X-ray taramasında şüpheli yoğunluk tespit edilen valizlerdeki tablolar, daha sonra dedektör köpeklerle de kontrol edildi. Köpeklerin de tepki verdiği tabloların arkasına gizlenmiş 2 kilogram 650 gram kokain ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan: Mutasyonunun çok yaygın ortaya konulana kadar kısıtlamalar sürer
Uzmanlardan 'Kronik hastalar Kovid-19 aşısı yaptırmalı' uyarısı
ABD BionTech/Pfizer ile Kovid-19 aşısının onlarca milyon ilave dozu için anlaşmaya yakın
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 78 milyon 376 bini geçti
Kovid-19 aşılarının tesliminde uygulanacak KDV oranı yüzde 1 olarak belirlendi

Benzer haberler

İstanbul Havalimanı'nda Maradona'nın tablolarının arkasına gizlenmiş kokain ele geçirildi

İstanbul Havalimanı'nda Maradona'nın tablolarının arkasına gizlenmiş kokain ele geçirildi

İstanbul havalimanlarından 11 ayda 37,5 milyon yolcu uçtu

Yolcular, kabin bagajı uygulamasının yeniden başlatılmasından memnun

İstanbul Havalimanı'ndaki operasyonlarda 155 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul Havalimanı'ndaki operasyonlarda 155 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
İstanbul Havalimanı'na '5 Yıldızlı Havalimanı' ödülü verildi

İstanbul Havalimanı'na '5 Yıldızlı Havalimanı' ödülü verildi
Dubai'de pasaportlarına el konulan Türk işçiler yurda döndü

Dubai'de pasaportlarına el konulan Türk işçiler yurda döndü