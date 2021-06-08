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Türkiye

İstanbul Havalimanı'nda kademeli normalleşmede uçuş ve yolcu sayısı arttı

İstanbul Havalimanı'nda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kademeli normalleşmeye geçilmesiyle günlük ortalama 665 uçuş gerçekleştirildi, 80 bin 590 yolcu seyahat etti.

Abidin Mutlu Bozdağ   | 08.06.2021
İstanbul Havalimanı'nda kademeli normalleşmede uçuş ve yolcu sayısı arttı

İstanbul

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) verilerine göre, kademeli normalleşmenin başladığı 1 Haziran ile 7 Haziran arasında, İstanbul Havalimanı'ndan günlük 665 olmak üzere toplam 4 bin 659 uçuş gerçekleştirildi.

Söz konusu tarihlerde, havalimanından günlük ortalama 80 bin 596 olmak üzere toplam 564 bin 176 yolcu seyahat etti.

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