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İstanbul Havalimanı yolu kaza sonucu trafiğe kapatıldı

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu İstanbul Havalimanı yolu trafiğe kapandı.

İbrahim Halil Aktürk   | 08.08.2019
İstanbul Havalimanı yolu kaza sonucu trafiğe kapatıldı

İstanbul

Alınan bilgiye göre, İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde Hasdal Kemerburgaz yolunda seyir halindeki hafriyat yüklü kamyonun sürücüsü henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan kamyon devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle trafik İstanbul Havalimanı istikametinde tamamen durdu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından hastaneye götürdü.

Kaza yapan kamyonun olay yerinden kaldırılması için çalışmalar sürüyor.

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