İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en çok sefer yapılan havalimanı oldu
İstanbul Havalimanı'ndan geçen hafta günlük ortalama 551 sefer gerçekleştirildi.
İstanbul
İstanbul Havalimanı, 1-7 Mart tarihleri arasında Avrupa'nın en çok sefer yapılan havalimanı oldu.
İGA'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) verilerine göre İstanbul Havalimanı'nın 1 - 7 Mart tarihlerinde Frankfurt, Amsterdam Schiphol ve Paris CDG havalimanlarını geçerek Avrupa’nın en çok sefer yapılan havalimanı olduğu bildirildi.
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