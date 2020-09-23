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İstanbul Emniyet Müdürü Aktaş 'Yeditepe Huzur' asayiş uygulamasına katıldı

İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Zeytinburnu'nda yapılan "Yeditepe Huzur" asayiş uygulamasına katıldı.

Gökhan Yılmaz   | 23.09.2020
İstanbul Emniyet Müdürü Aktaş 'Yeditepe Huzur' asayiş uygulamasına katıldı Fotoğraf: Gökhan Yılmaz/AA

İstanbul

Uygulamada görev alan polisleri denetledikten sonra vatandaşlarla sohbet eden İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, açık olan iş yerlerine kısa ziyaretlerde bulundu.

Basın mensuplarına uygulama hakkında açıklama yapan Aktaş, "Bugün hem asayiş uygulamamız var, ayrıca 'sağlıklı yaşam için el ele' kampanyası dahilinde vatandaşlarımızı sosyal mesafe ve maske konularında uyarıyoruz. Hijyen kurallarına dikkat etmeleri konusunda duyarlı hale getiriyoruz. Bugün 1500 civarında personelle bölgede uygulama yapıyoruz. Uygulamanın bu alanını denetlemek ve arkadaşlarla beraber olmak, vatandaşlarımızla selamlaşmak istedik." dedi.

İstanbul'da salgının yayılma hızının diğer illere göre daha yavaş olduğunu anlatan Aktaş, "İstanbul'da Türkiye sıralamasına göre iyi gidiyoruz. Vatandaşlarımız sosyal mesafe kurallarına uyuyorlar. Daha duyarlılar ve bilinçli davranıyorlar. Biz de elimizden geldiği kadar hem filyasyon ekipleri ile hem de kendi ekiplerimizle vatandaşlarımızı daha duyarlı hale getirmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

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