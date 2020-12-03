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İstanbul’da terör örgütü DEAŞ operasyonunda çok sayıda kişi gözaltına alındı

İstanbul’da gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı oldukları ileri sürülen şüpheliler gözaltına alındı.

İlyas Kaçar   | 03.12.2020
İstanbul’da terör örgütü DEAŞ operasyonunda çok sayıda kişi gözaltına alındı Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman/AA

İstanbul

İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’e operasyon

İstanbul’da gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı oldukları ileri sürülen şüpheliler gözaltına alındı. ( Arif Hüdaverdi Yaman - Anadolu Ajansı )

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı oldukları ileri sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların ardından ekipler, kent genelinde önceden belirlenen şüphelilere ait 16 adrese baskın yaptı.

Özel harekat polis ekiplerinin de destek verdiği operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Ekipler, şüphelilere ait adreslerde arama yaptı. Gözaltına alınanlar emniyete götürüldü.


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