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İstanbul Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen tankere müdahale edildi

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, İstanbul Boğazı'nda kuzey-güney seyrini gerçekleştirirken makine arızası yapan 249 metre uzunluğundaki RAVA isimli ham petrol taşıyan tankere müdahale edildiğini bildirdi.

Kaan Bozdoğan,İlyas Kaçar   | 28.05.2021
İstanbul Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen tankere müdahale edildi

İstanbul

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kurtarma 11 Römorkörümüz refakatinde İstanbul Boğazı kuzey-güney seyrini yaparken Yeniköy dönüşünde makine arızası nedeniyle sürüklenen RAVA isimli 249 metre boyundaki ham petrol taşıyan tankere, halat verilerek herhangi bir olumsuz durum yaşanmadan müdahale edildi." ifadeleri kullanıldı.


Açıklamada, sahile 300 metre kala durdurulan tankere Kıyı Emniyetine bağlı Kurtarma-8 Römorkörü ile KEGM-5 hızlı tahlisiye botunun yönlendirildiği, Boğaz trafiğinin askıya alındığı kaydedildi.

Öte yandan, bu olay sırasında 292 metre uzunluğunda başka bir yük gemisinin arkadan geldiği, bu yük gemisinin kılavuz kaptan marifetiyle Büyükdere'ye acil olarak demirletilerek olası bir tehlikenin de önlendiği bildirildi.

Tanker, Ahırkapı A demir bölgesine çekildi

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, arızalanan tankerin kurtarma römorkörleriyle çekildiği belirtilirken, "Herhangi bir can, mal kaybı ve çevre kirliliği yaşanmayan olay sonrasında askıya alınan İstanbul Boğazı trafiği, tahmini olarak saat 22.00 sıralarında operasyon bitiminde trafiğe açılacaktır." ifadesine yer verildi.

Askıya alınan İstanbul Boğazı trafiği, tankerin sörvey işlemleri için Ahırkapı A demir bölgesine emniyetli şekilde demirletilmesinin ardından açıldı.

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