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İstanbul Boğazı'nda makina arızası yapan tanker kurtarıldı

İstanbul Boğazı'nda makina arızası yapan Yunan bandıralı "Militos" adlı tanker, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı römorkörler tarafından kurtarılarak güvenli bölgeye çekildi.

Çiğdem Münibe Alyanak   | 12.04.2020
İstanbul Boğazı'nda makina arızası yapan tanker kurtarıldı

İstanbul

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Süveyş Kanalı'ndan gelen 274 metre uzunluğunda 50 metre genişliğindeki boş ham petrol tankeri, Haydarpaşa önlerinde makina arızası yaptı.

Gemideki kılavuz kaptanının arızayı haber vermesi üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı kurtarma römorkörleri kısa sürede olay yerine sevk edildi.

Kurtarma-2 römorkörünün baştan, Kurtarma-11 römorkörünün kıçtan halat aldığı operasyonda, KEG-4 botu, Mehmetçik, Kurtarma-5 ve Kurtarma-8 römorkörleri de gemiye refakat etti.

Boş ham petrol tankeri, sorunsuz bir şekilde İstanbul Boğazı içinde römorkörler tarafından döndürülerek, Yeşilköy önlerinde demirletildi.

Bu operasyonun, kurtarma römorkörleri, Gemi Trafik Hizmetleri ve kılavuzluk gibi operasyon birimlerinin, Türk Boğazları gibi dünyanın en riskli ve tehlikeli su yolunda zamana karşı yarışarak hiçbir gecikmeye meydan vermeden işbirliği içinde, bu tür olaylara hazırlıklı olmasını göstermesi ve kurtarma işinin profesyonelce yapılması bakımından önemli bir örnek teşkil ettiği belirtildi.

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