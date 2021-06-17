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İstanbul Boğazı'nda gemi ile balıkçı teknesi çarpıştı

İstanbul Boğazı'nda geminin çarpması sonucu batan balıkçı teknesindeki 1 kişi kurtarılırken, 2 kişi hayatını kaybetti.

Hasan Hüseyin Kulaoğlu,Muhammed Gencebay Gür   | 17.06.2021
İstanbul Boğazı'nda gemi ile balıkçı teknesi çarpıştı

Istanbul

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün altında "AS ROSAILA" isimli bir gemi ile içinde 3 kişinin bulunduğu 7 metre boyundaki balıkçı teknesi çarpıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine "KURTARMA-12" ve "MEHMETÇİK" römorkörü ile "KEGM-8" ve "TAHLİSİYE-1" botu ve balıkadamları olay yerine gönderildi.

Ekiplerce sudan çıkartılan iki kişi, Rumelifeneri'ne götürülerek sağlık ekiplerine teslim edilirken birinin de cesedine ulaşıldı. Kimliği öğrenilemeyen kişinin cesedi morga kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan bir kişi de buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yarı batık tekne Poyraz Limanı'na çekildi.

"Konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılmıştır"

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada da saat 16.00 sıralarında Yavuz Sultan Selim Köprüsü altında Portekiz bandralı "AS ROSAILA" isimli ticari gemi ile bir balıkçı teknesinin çarpıştığının bildirilmesi üzerine olay yerine ekiplerin sevk edildiği anlatıldı.

Olay bölgesinde ekiplerce yürütülen çalışmalarda; batan balıkçı teknesinden bir kişinin cansız bedenine ulaşılırken, iki kişinin kurtarıldığı belirtilen açıklamada, "Konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılmıştır." denildi.

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