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İstanbul Avrupa Yakası ile Tekirdağ için kuvvetli yağış uyarısı

İstanbul Avrupa Yakası ile Tekirdağ'da sabah saatlerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

Deniz Çiçek Palabıyık   | 29.10.2020
İstanbul Avrupa Yakası ile Tekirdağ için kuvvetli yağış uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, sabah saatlerinde İstanbul'un Avrupa Yakası'ndaki ilçeleri ile Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Bu nedenle, sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, dolu, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.

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