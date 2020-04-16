Euro
7.55
Dolar
6.94
BIST 100
96,759.58
Altın
1,723.23
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Yeni tip koronavirüse yönelik tedbirlerin ardından bazı kentlerin sembol meydan ve caddelerindeki son durum
logo
Türkiye

İstanbul Asayiş Toplantısı telekonferansla yapıldı

İstanbul İl Asayiş Toplantısı, Vali Ali Yerlikaya'nın başkanlığında telekonferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

Mücahit Türetken   | 16.04.2020
İstanbul Asayiş Toplantısı telekonferansla yapıldı

Istanbul

İstanbul İl Asayiş Toplantısı, Vali Ali Yerlikaya, Twitter hesabından, telekonferans yöntemiyle yapılan toplantıya ilişkin şu bilgileri paylaştı: 

"İl Asayiş Toplantımızı gerçekleştirdik. Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenliğimizle şehrimizin güvenlik hizmetlerini değerlendirdik. Huzur ve güvenlik hep önceliğimiz oldu. Kovid-19 salgınıyla mücadelede güvenlik güçlerimiz çok özverili çalışıyor. Hepsinden Allah razı olsun."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ASFAT ve MKE'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 milyon lira bağış
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 100 bini aştı
Japonya genelinde Kovid-19 nedeniyle OHAL ilan edildi
DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Kluge: Türkiye'nin Avrupa ülkelerine sağladığı desteğin farkındayız
Emniyet Genel Müdürü Aktaş'tan polislere 'vatandaşları sürekli uyarın' talimatı

Benzer haberler

İstanbul Asayiş Toplantısı telekonferansla yapıldı

İstanbul Asayiş Toplantısı telekonferansla yapıldı

İstanbul Valisi Yerlikaya, kaymakamlarla pandemi çalışmalarını değerlendirdi

İstanbul'da evlere ekmek servisi

İstanbul Valisi Yerlikaya: Vatandaşlarımızın yasağa uymaları önemlidir

İstanbul Valisi Yerlikaya: Vatandaşlarımızın yasağa uymaları önemlidir
İstanbul'da 65 ve üzeri yaştaki vatandaşlara ücretsiz kolonya ve maske dağıtımına başlandı

İstanbul'da 65 ve üzeri yaştaki vatandaşlara ücretsiz kolonya ve maske dağıtımına başlandı
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kazancı'ya tebrik mesajı

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kazancı'ya tebrik mesajı