Euro
6.53
Dolar
5.92
BIST 100
96,519.41
Altın
1,493.72
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Barış Pınarı Harekatı - Rasulayn
logo
Türkiye

'İsraf olan gıdanın dörtte biriyle 820 milyon aç insanı doyurabilirsiniz'

FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı Ayşegül Selışık, "Dünyada üretilen gıdanın üçte biri israf oluyor, israf olan gıdanın dörtte biri ile 820 milyon aç insanı doyurabilirsiniz." dedi.

İsmail Şen   | 14.10.2019
'İsraf olan gıdanın dörtte biriyle 820 milyon aç insanı doyurabilirsiniz'

Elazig

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Türkiye Temsilcisi Yardımcısı Ayşegül Selışık, Elazığ'da katıldığı sempozyumun ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, FAO verilerine göre dünya genelinde her yıl ortalama 750 milyar dolar değerindeki gıdanın israf olduğunu belirtti.

Öte yandan 820 milyon kişinin açlıkla mücadele ederken, hemen hemen aynı sayıda insanın ise obeziteyle mücadele ettiğini aktaran Selışık, bunun endişe verici olduğunu kaydetti.

Gıda israfının tarladan başladığını vurgulayan Selışık, hasat yöntemleri, uygun olmayan saklama koşulları, aşırı tüketim ile tüketicinin gıdaya gereken değeri vermemesinin en büyük neden olduğunu dile getirdi.

"Tüm ülkelerin birlikte mücadele etmesi gerekiyor"

Selışık, dünyada açlıkla mücadele eden 820 milyon kişinin büyük bölümünün Afrika ülkelerinde yaşadığına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Orada su kaynaklarının yetersizliği ve iklim şartları gibi nedenlerden yeteri gıda üretimi yapılamıyor. Ama gelişmiş ülkelerde de aşırı bir gıda israfı var. Dünyada üretilen gıdanın üçte biri israf oluyor, yine israf olan gıdanın dörtte biri ile 820 milyon aç insanı doyurabilirsiniz. Üretilen gıdanın yüzde 20'si tarlada, yüzde 40'ı da sofrada israf ediliyor. Bunda çelişki var. Bir taraftan insanlar açlıkla mücadele ediyor, diğer taraftan da bizler üretilen değerli gıdayı israf ediyoruz. Tüm ülkelerin birlikte mücadele etmesi gerekiyor."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Katalan Süreci'nde yargı kararını verdi
Putin'in Suudi Arabistan ziyaretinde masada ticaret ve Orta Doğu olacak
Batı'nın YPG tezleri manipülasyon
Barış Pınarı Harekatı ve Rusya’nın tavrı
Batı medyasında tezvirat harekattan önce başladı

Benzer haberler

'İsraf olan gıdanın dörtte biriyle 820 milyon aç insanı doyurabilirsiniz'

'İsraf olan gıdanın dörtte biriyle 820 milyon aç insanı doyurabilirsiniz'

Afrika'ya yatırımda başı Çin çekiyor

'Afrika'nın kapıları Türkiye'ye ardına kadar açılacak'

Afrika'nın ilk akıllı telefon fabrikası kuruldu

Afrika'nın ilk akıllı telefon fabrikası kuruldu
CFA: Fransa'nın Afrika'daki yeni sömürgecilik anlayışı

CFA: Fransa'nın Afrika'daki yeni sömürgecilik anlayışı