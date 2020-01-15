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Isparta'da yolcu otobüsü devrildi: 29 yaralı

Isparta'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 3'ü ağır 29 kişi yaralandı.

Yalçın Çelen,Fatih Demirtaş   | 15.01.2020
Isparta'da yolcu otobüsü devrildi: 29 yaralı

Isparta

Konya-Isparta kara yolunda seyir halindeki sürücüsü henüz belirlenemeyen 63 DV 750 plakalı yolcu otobüsü, Şarkikaraağaç ile Göksöğüt mevkisinde devrildi. 

Kaza yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazada, ilk belirlemelere göre 3'ü ağır 29 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Yalvaç, Gelendost ve Şarkikaraağaç ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı. 

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