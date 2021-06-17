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İŞKUR'un desteğiyle 2014'ten bu yana 2 bin 168 eski hükümlü kendi işini kurdu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 2014'ten bu yana 2 bin 168 eski hükümlünün, İŞKUR'un hibe desteği ile kendi işini kurduğunu bildirdi.

Ahmet Sertan Usul   | 17.06.2021
İŞKUR'un desteğiyle 2014'ten bu yana 2 bin 168 eski hükümlü kendi işini kurdu

Ankara

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yaptığı yazılı açıklamada, eski hükümlülerin kendi işlerini kurmaları için İŞKUR tarafından 2014'ten bu yana 2 bin 168 projeye 72 milyon lira tutarında destek verildiğini belirtti.

Eski hükümlüleri çalışma hayatında desteklemeye devam edeceklerinin altını çizen Bilgin, "Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden İdari Para Cezası Olarak Tahsil Edilen Tutarları Kullanmaya Yetkili Komisyonun 2021 yılı birinci toplantısında alınan kararlar gereğince 352 projeye 19,7 milyon lira daha destek sağlanacak. Bu desteğin 3,1 milyon lirası eski hükümlüler için ayrıldı." bilgisini paylaştı.

Destekle eski hükümlülerin kendi işini kurmalarına, işe ve iş yerine uyumlarının sağlanmasına ve mesleki eğitime yönelik projeler finanse ediliyor.

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