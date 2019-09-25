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Türkiye

'İş arayanlar ve işverenleri sanal ortamda bir araya getiriyoruz'

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Sanal İstihdam Fuarı başlatacaklarını belirterek, "İş arayanlar ve işverenleri sanal ortamda bir araya getiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Özcan Yıldırım   | 25.09.2019
'İş arayanlar ve işverenleri sanal ortamda bir araya getiriyoruz'

Ankara

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı yazılı açıklamada, İŞKUR istihdam fuarlarını "Sanal Fuar" teknolojisi ile Türkiye'nin her yerinde daha ulaşılabilir hale getireceklerini bildirdi.

"Sanal Fuar" uygulamasının ilk denemesini 2-3 Mayıs'ta Mersin'de gerçekleştirdiklerini anımsatan Selçuk, şunları kaydetti:

"İŞKUR'un düzenlediği Mersin İş ve Kariyer Fuarı (MERSİNİF) 2019 etkinliği ile eş zamanlı olarak gerçekleştirdiğimiz demo şeklindeki sanal fuarımızın tüm Türkiye'de denemesini yaptık. Başarıyla gerçekleştirilen bu fuarın ardından, Cumhurbaşkanlığımız 180 Günlük İcraat Programı kapsamında bugün ve yarın Türkiye genelinde en çok işe yerleştirme yapan firmaların katılımıyla ikinci sanal istihdam fuarını düzenledik. İş arayanlar ve işverenleri sanal ortamda bir araya getiriyoruz. Sanal Fuara katılmak isteyen vatandaşlarımızın 'sanalistihdamfuari.iskur.gov.tr' adresi üzerinden Türkiye'nin herhangi bir yerinden çevrimiçi olarak fuar alanını ziyaret etmesi yeterli olacak. İş arayanlar, işverenlerin sanal stantlarına göz atarak görüşmeler gerçekleştirilebilecek ve öz geçmişlerini takdim edebilecek. Ayrıca fuar esnasında planlanan online seminerlere de katılım sağlayabilecekler. Fuarımıza mobil cihazlardan ya da tabletlerden de giriş yapılabilecek."

Sanal Fuar mesafeleri ortadan kaldıracak

Bakan Selçuk, uygulamayla beyaz yakalı iş gücünü kamu istihdam hizmetlerinden azami düzeyde yararlandırmayı ve özel politika gerektiren gruplar arasında yer alan engelli bireylerin istihdam fuarlarına erişimini artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Tüm iş arayanları, sanal istihdam fuarına davet eden Selçuk, "Bu yeni uygulamamızla Türkiye'nin farklı yerlerinden çok sayıda vatandaşımız, mesafe farkı olmadan istihdam fuarlarımıza katılabilecek. Bu yıl ikincisini düzenleyeceğimiz sanal fuarla istihdam hizmetlerine yeni bir anlayış getirmeyi hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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