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Irak'ın kuzeyine hava harekatında 2 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Merve Yıldızalp   | 07.07.2019
Irak'ın kuzeyine hava harekatında 2 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Metina bölgelerine hava harekatları düzenlendi.

Harekatlarla bölücü terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 2 terörist etkisiz hale getirildi.

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Irak'ın kuzeyindeki terör hedefleri hava harekatıyla vuruldu

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Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Irak'ın kuzeyine hava harekatı
Pençe Harekatı'nda 2 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe Harekatı'nda 2 terörist etkisiz hale getirildi