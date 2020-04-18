Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde 3 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor." ifadelerine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.